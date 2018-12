POL-PIBIN: Unbekannter LKW-Fahrer beschädigt PKW massiv und flüchtet

Bingen, Am Ockenheimer Graben (ots) - Am 30.11.2018, im Zeitraum von 07:30-14:45 Uhr, stand ein schwarzer Skoda Octavia in der Straße "Am Ockenheimer Graben" am Straßenrand. Ein noch unbekannter LKW befuhr selbige Straße und stieß, vermutlich bei einem Abbiege- oder Wendemanöver, gegen den geparkten PKW. Dieser wurde dadurch gegen den Bordstein geschoben und stark beschädigt. Der LKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Polizeiinspektion Bingen

