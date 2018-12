POL-PIBIN: PKW-Fahrer fährt den Außenspiegel ab und flüchtet

Bingen (ots) - Am 30.11.2018, zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, befährt ein unbekannter PKW-Fahrer die Straße "Benediktusgarten" in Bingen und streift dabei den linken Außenspiegel eines Audi A3, welcher dadurch stark beschädigt wird. Im Anschluss entfernt er sich von der Unfallstelle. In der Zwischenzeit konnte ein verdächtiges Fahrzeug ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell