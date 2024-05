Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Standenbühl - Polizei sucht Unfallzeug*innen

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, den 03.05.2024, kam es gegen 10 Uhr in der Kaiserstraße in Standenbühl in Höhe der Hausnummer 17 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrer/in fuhr mit einem schwarzen oder dunkelgrauen Fiat Punto an einem geparkten Fahrzeug am Straßenrand vorbei und missachtete die Vorfahrt der entgegenkommenden 31-jährigen Fahrerin eines BMWs. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei der linke Außenspiegel des BMWs beschädigt wurde.

Personen, die Hinweise auf den/die Verursacher/in geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06352-911 2700 bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell