Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Kirchheimbolanden (ots)

Am 01.02.23, gegen 08:50Uhr, kam es in einem Kirchheimbolander Seniorenheim zu einem Brand. In einer Seniorenwohnung kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defektes an einem Lüftungsgerät zu einem Schwelbrand. Bei den ersten Löscharbeiten erlitten 4 Personen leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in nahgelegene Krankenhäuser verbracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

