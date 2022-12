Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus

Dreisen (ots)

Am 13.12.22, in der Zeit von 15:00Uhr bis 21:16Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die bislang unbekannten Täter in das Haus und durchwühlten dort sämtliche Räume. Welche Gegenstände konkret entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell