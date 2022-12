Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Marnheim (ots)

Am 08.12.22, in der Zeit 05:30Uhr bis 14:12Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW am Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell