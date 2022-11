Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Kirchheimbolanden (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich ein/e unbekannte/r Verkehrsunfallbeteiligte/r am Mittwochabend in der Gartenstraße. Dabei befuhr er oder sie die Gartenstraße in Richtung Vorstadt und streifte dabei einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten PKW und beschädigte dadurch den Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.

