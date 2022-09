Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: 16jährige Lena PIELNIOK aus Kirchheimbolanden erneut vermisst

Kirchheimbolanden (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung nochmals um Mithilfe. Nachdem Lena nach 3wöchiger Abgängigkeit am 23.08.2022 in Kirchheimbolanden in Obhut genommen werden konnte, wird sie nun seit dem 31.08.2022 erneut vermisst. Das Mädchen ist ca. 178 cm groß, schlank und hat braune, an den Seiten ganz kurz geschorene Haare. Sie dürfte sich im Donnersbergkreis oder auch im Bereich Worms aufhalten. Hinweise zum Aufenthalt von Lena nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell