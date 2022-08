POL-PIKIB: Brand einer Sitzgruppe

Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht vom 20.08.2022 auf den 21.08.2022 wurde in der Bahnhofstraße in Ramsen ein dreirädriges Kleinkraftrad durch bislang unbekannte Täter umgeworfen. Dieses war zuvor am Straßenrand geparkt und wurde hierdurch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: ...

