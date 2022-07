Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Paletten in Brand gesteckt

Eisenberg (ots)

Am Mittwoch meldet gg. 23.50 Uhr ein Zeuge, dass in Eisenberg in der Alfred-Nobel-Str. ein Unbekannter über den Zaun einer dort ansässigen Firma geklettert ist. Kurz darauf kann der Zeuge Rauch feststellen. Durch die Polizei kann anschließend festgestellt werden, dass der unbekannte Täter zwei Europaletten in Brand gesteckt hat und dabei auch eine Mülltonne beschädigt wurde. Eine Gefahr für Gebäude bestand durch den Brand nicht. Der Täter konnte unerkannt in Richtung Neubaugebiet flüchten. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.

