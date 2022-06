Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Marnheim (ots)

Zwischen dem 13.06.2022 und dem 15.06.2022 12:40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Marnheim eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren silberfarbenen Opel in einer auf der Fahrbahn eingezeichneten Parkbucht ab. Ein bislang unbekannter PKW touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und verursachte dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacher(in) unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchhheimbolanden in Verbindung zu setzen.

