Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, den 29.05.2022, gegen 14:30 Uhr kam es auf der L386 bei Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen befuhr mit seinem Leichtkraftrad die L386 von Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Auf dieser Strecke wollte der Fahrer am Seitenstreifen anhalten, wobei er versehentlich die Vorderbremse betätigte, über den Lenker fiel und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell