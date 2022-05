Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit von 03.05. - 05.05.2022 wurde im Bereich der Vorstadt 8 in Kirchheimbolanden eine Straßenleuchte beschädigt (ca. 500 EUR Schaden). Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass ein LKW vermutlich beim Rangieren an den Leuchtkopf der Lampe stieß und dieser dabei beschädigt wurde. Der Verursacher kam jedoch seiner Meldepflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110 melden.

