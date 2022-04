POL-PIKIB: Vermisste 16-Jährige

Morschheim (ots) - Am Sonntag, den 17.04.2022 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Fensters an der Gemeindehalle in Morschheim. Diese wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Kirchhheimbolanden in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: ...

mehr