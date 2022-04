POL-PIKIB: Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Einselthum (ots) - Am 16.04.22, gegen 13:29 Uhr, ereignete sich auf der B 47, Gemarkung Einselthum, ein Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 52-Jähriger aus dem Kreis Mainz befuhr mit seinem Wohnmobil die K 64 von Einselthum kommend in Fahrtrichtung Zellertal und wollte an der Einmündung K 64/B 47 nach links auf die B 47 einbiegen. Eine 58-Jährige befuhr zu dieser Zeit die B 47 vom Zellertal kommend in ...

