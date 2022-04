Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand Einfamilienhaus

Kerzenheim (ots)

Am Morgen des 18.04.2022 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses in Kerzenheim. Das Einfamilienhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000,- EUR geschätzt. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt. Die 53-jährige Bewohnerin des Anwesens konnte sich aus dem brennenden Haus retten und wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

