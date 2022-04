Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kollision zwischen Motorrad und PKW - beide Beteiligte verletzt

Bild-Infos

Download

Albisheim (Pfrimm) (ots)

Am Karfreitag kam es um 15:49 Uhr auf der B47 zwischen Marnheim und Zellertal zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Worms fuhr hierbei aus Richtung Marnheim kommend in Fahrtrichtung Zellertal. Eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis fuhr von der Hauptstraße in Albisheim nach links auf die B47 in Richtung Marnheim auf. Hierbei bemerkte sie den bevorrechtigten, von links kommenden Motorradfahrer zu spät, sodass es im Einmündungsbereich B47/Hauptstraße zur Kollision kam. Dadurch wurde der 48-Jährige von seinem Fahrzeug geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell