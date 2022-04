POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Kirchheimbolanden (ots) - Am Samstagmittag, dem 09.04.2022, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Kirchheimbolanden zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Während des Einkaufs wurde die Geldbörse samt Inhalt aus einem Einkaufskorb entwendet. Im Geldbeutel befanden sich sämtliche persönliche Dokumente sowie Bargeld. Hier sind einige Verhaltenshinweise, wie sie sich schützen können: - Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht ...

mehr