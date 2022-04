POL-PIKIB: Absage der Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt auf Motorrad- und Tuningkontrollen

Kirchheimbolanden (ots) - Am Sonntag 03.04.22 gegen 10:25 Uhr kam es in Eisenberg auf dem Gelände einer Firma zu einem Betriebsunfall bei dem zwei Arbeiter verletzt wurden. Bei Reinigungsarbeiten brachen sie durch eine Abdeckung und stürzten ca. 3 Meter in die Tiefe. Beide Personen mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Durch den Sturz zog sich ein 60jähriger Mann Frakturen in den Beinen zu. Er wurde mit dem ...

mehr