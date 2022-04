Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: 2 Verletzte bei Betriebsunfall in Eisenberg

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag 03.04.22 gegen 10:25 Uhr kam es in Eisenberg auf dem Gelände einer Firma zu einem Betriebsunfall bei dem zwei Arbeiter verletzt wurden. Bei Reinigungsarbeiten brachen sie durch eine Abdeckung und stürzten ca. 3 Meter in die Tiefe. Beide Personen mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Durch den Sturz zog sich ein 60jähriger Mann Frakturen in den Beinen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der 20jährige Kollege wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kirchheimbolanden.

