POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kirchheimbolanden (ots) - Vermutlich am Dienstag, den 29.03.2022, beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in eine Hauswand in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: ...

