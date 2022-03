Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Präventionsveranstaltung - Sicherheitsmobil der Polizei

Kirchheimbolanden (ots)

In den vergangenen Monaten hat sich leider die Zahl von Trickdiebstählen, Taschendiebstählen und damit einhergehend auch EC-Kartendiebstählen insbesondere in Bereichen von Einkaufmärkten und Parkplatzgeländen spürbar erhöht. In verschiedenen kleineren Aktionen hat die Polizei Kirchheimbolanden hier bereits Informationsgespräche mit Bürgern auf Parkplätzen verschiedener Einkaufsmärkte geführt, um Tipps zu geben, wie man es Tätern schwerer oder unmöglich macht, diese Diebstähle zu begehen. Nunmehr wird am 29.03.2022 in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 12 Uhr die Polizei Kirchheimbolanden auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Mühlstraße (EDEKA, Rossmann, Mercator-Apotheke, Netto, AWG) mit einem Sicherheitsmobil präsent sein und für Informations- und Beratungsgespräche bereitstehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell