Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Abend des 20.03.2022 brach gegen 18:40 Uhr ein Feuer in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in Eisenberg aus. Die Bewohnerin konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die Feuerwehren der VG Eisenberg (Pfalz) konnte der Brand zügig gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Zimmer verhindert werden. Da die genaue Brandursache bisher ungeklärt ist, werden Brandermittler der Polizei die Ermittlungen aufnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell