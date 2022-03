POL-PIKIB: Motorradfahrer leicht verletzt

Kirchheimbolanden (ots) - Am 14.03.2022 wurde in der Zeit von 13.20 Uhr bis 14.20 Uhr der Lack eines PKWs verkratzt, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Kaiserstraße 1 in Kirchheimbolanden geparkt war. Der/die Täter/in benutzte hierzu offensichtlich einen nicht bekannten, spitzen Gegenstand. Zeuge melden sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ...

