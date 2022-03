POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) - Am 10.03.2022 in der Zeit von 12.55 Uhr und 16.40 Uhr stieß ein bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/-in beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz am Schloßplatz an einen dort abgestellten PKW. Bei dem verursachenden PKW handelt es sich offensichtlich um ein rotes Fahrzeug, da an dem geschädigten Fahrzeug (Schaden hier ca. 1000 EUR) rötlicher Farbabrieb festgestellt werden konnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden. ...

