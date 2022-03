POL-PIKIB: Sachbeschädigung an PKW

Kirchheimbolanden / Ilbesheim (ots) - Am 02.03.2022 gegen 22.30 Uhr warf ein/e bislang unbekannte/r Täter/in eine Bierflasche an einen PKW, der ordnungsgemäß in der Gauersheimer Straße in Ilbesheim abgestellt war. Hierdurch entstand Sachschaden am Außenspiegel des PKWs (ca. 250 EUR). Zeugen sollen sich bitte bei der PI Kirchheimbolanden melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 ...

