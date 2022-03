Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Gegenstand auf fahrenden PKW geworfen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Kirchheimbolanden (ots)

Ein 70-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW am Montag, den 28.02.2022, gegen 12:15 Uhr, die Bahnhofstraße in Kirchheimbolanden, als ihm eine bislang unbekannte Person einen ca. 5-6 cm großen Gegenstand auf die Windschutzscheibe warf. An der Scheibe sowie dem Fahrzeug selbst entstand ein Schaden von etwa 1.000EUR, der Fahrzeugführer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Mögliche Zeugen, die Angaben zu einer verdächtigen Person oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Das Bewerfen von Fahrzeugen ist kein Kavaliersdelikt und kann zu erheblichen Sachschäden oder schwerwiegenden Verletzungen führen. Den Täter erwarten wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr", wie die Straftat korrekt bezeichnet wird, eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren. Opfer und Zeugen solcher Attacken werden gebeten, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen, um zeitnah Fahndungsmaßnahmen einleiten zu können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell