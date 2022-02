Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl von Geldbörsen

Kirchheimbolanden / Eisenberg (Pfalz) (ots)

In den Mittagsstunden des Samstag, 26.02.2022, kam es in verschiedenen Lebensmittelmärkten in Kirchheimbolanden und Eisenberg (Pfalz), zu Diebstählen von Geldbörsen. Das Portemonnaie wurde hierbei jeweils aus der Hand- oder Jackentasche entwendet. Erbeutet wurden Bargeld und sämtliche persönliche Urkunden.

Aus diesem Grund noch mal der Hinweis der Polizei Kirchheimbolanden: Lassen Sie ihre Taschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt. Tragen Sie ihre Taschen mit der Geldbörse nicht auf dem Rücken, sondern vor dem Körper. Wenn Sie von einer unbekannten Person angesprochen oder angerempelt werden, sein Sie misstrauisch, es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln.

Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell