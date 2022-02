Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbrecher hebeln Fenster auf

Göllheim / Weitersweiler (ots)

Am Donnerstag, 24.02.2022 sowie am Samstag, 26.02.2022 brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser in Göllheim und Weitersweiler ein. In beiden Fällen gelangten die Täter über ein im Erdgeschoss befindliches Fenster in das Objekt und durchwühlten das gesamte Inventar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei beiden Einbrüchen nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

