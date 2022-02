Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer flüchtig

Lautersheim (ots)

Auf der L448 zwischen Lautersheim und Rodenbach kam es am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der alleinbeteiligte PKW überschlug. Zuvor war der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihm gelang es trotzdem mit seinem in der Folge offenbar stark beschädigten Auto unerlaubt von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Durch den Unfall wurde ein Leitpfosten zerstört. Zu dem Fahrzeug ist bisher lediglich bekannt, dass an diesem ein DÜW-Kennzeichen angebracht war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

