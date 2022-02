Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Scheibe an PKW eingeschlagen

Dannenfels (ots)

Am Dienstag, den 15.02.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Kirchheimbolander Straße in Dannenfels zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an diesem offenbar mutwillig eine Scheibe an der hinteren Fahrerseite eingeschlagen.

Im Bereich Dannenfels ereigneten sich seit Dezember 2021 inzwischen sechs Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, weshalb ein Zusammenhang der Taten bestehen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.

