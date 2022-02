Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Einfamilienhauses

Eisenberg (ots)

Am Mittag des 15.02.2022 kam es in der Rinnengasse zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die am Wohngebäude angrenzende Garage geriet in Brand, die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über. Der Brand konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei Feuerwehrkräfte und ein Bewohner erlitten bei der Durchführung von Löscharbeiten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell