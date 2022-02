Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus

Weitersweiler (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum vom 07.02.2022 - 13.02.2022 in ein Einfamilienhaus in Weitersweiler eingebrochen. Die Täter gelangten über ein im EG befindliches Fenster in das Objekt und durchwühlten das gesamte Inventar. Ob etwas entwendet wurde ist nach derzeitigem Kenntnisstand unklar.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marnheimer Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell