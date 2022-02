Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Kerzenheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Freitagabend (11.02.2022) gegen 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Kerzenheim eingebrochen. Nachdem die Täter durch die Kellertür in das Haus eindrangen, durchsuchten sie das gesamte Anwesen. Da sie bei ihrer Tat gestört wurden, flohen die Täter im Anschluss unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Einfamilienhaus nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

