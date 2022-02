Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Offenes Garagentor schamlos ausgenutzt

Bolanden, Donnersbergstraße (ots)

Als die Eigentümer am gestrigen Morgen in ihre offene Garage schauten, mussten sie feststellen , dass ihre beiden E- Mountain-Bikes, die in dieser unverschlossen standen, nicht mehr da waren. Der oder die Täter nutzten offenbar die kurz offene Garage , um daraus ein schwarz-grünes E- -Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro 62529 (ohne Ständer) und ein schwarz-graues E- Bike , ebenfalls der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 160 HPCSL625 (mit Ständer) zu entwenden.

Zeugen die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder die hochwertigen, auffälligen Bikes irgendwo sehen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell