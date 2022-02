Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Katalysatoren bei Dieben sehr beliebt

Eisenberg (ots)

Anscheinend lohnt es sich derzeit für einige Diebe wieder, an Pkw den Katalysator abzutrennen und zu entwenden. So geschehen in der Zeit vom 02.02.2022,22:00 Uhr bis zum 04.02.2022,11.30 Uhr an einem, in der Gerhard -Hauptmann-Straße geparkten VW Polo und einem ,in der Sanvignes-Straße geparkten Opel Astra.

Wie sie es schafften, diese, an den teilweise tiefergelegten Pkw abzutrennen, ist derzeit unklar.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell