Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verursacher einer größeren Kraftstoffspur/Dieselspur in Eisenberg gesucht.

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, gegen 16.30 Uhr musste die Feuerwehr Eisenberg zu einer größeren Kraftstoffspur/Dieselspur in Eisenberg ausrücken. Die Fahrbahn war im Bereich Kirchstraße/Ripperter Straße/ Kerzenheimer Straße/Bahnhofstraße/Hettenleidelheimer Straße/ B47 bis hoch nach Hettenleidelheim stark verunreinigt. Durch den andauernden Regen wurde die Verunreinigung auf der Fahrbahn noch weiter ausgebreitet. Ein Spezialfahrzeug musste angefordert werden, um die Fahrbahn gründlich von dem ausgelaufenen Kraftstoff zu reinigen. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden (Tel: 06352 9112700) in Verbindung zu setzen.

