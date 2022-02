Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vandalismus in der Fußgängerzone

Eisenberg (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 01.02.2022, auf Mittwoch, den 02.02.2022, kam es in der Fußgängerzone in Eisenberg zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten mit Steinen die Glasscheibe der Eingangstür eines Lottogeschäfts, wobei diese nicht gänzlich zu Bruch ging. Außerdem wurde das Vorhängeschloss einer neben der Tür befindlichen Truhe aufgebrochen. In der Truhe befanden sich mehrere Zeitschriften (Remittenden), welche entwendet wurden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

