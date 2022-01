Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 27.01.2022, gegen 13:20 Uhr kam es auf der L401 zwischen Dreisen und Standenbühl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Während ein 26jähriger mit seinem Traktor in einen Feldweg einbiegen wollte, versuchte ihn ein hinter ihm befindlicher 54jähriger PKW-Fahrer zu überholen. Es kam zum Verkehrsunfall, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der gesamten Unfallaufnahme komplett gesperrt.

