Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Albisheim (ots)

Am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 15:37 Uhr, wurden aus einer im Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Albisheim befindlichen Geldkassette etwa 2000 Euro Bargeld entwendet. Der Betreiber des Betriebs konnte noch sehen, wie ein dunkelgekleideter Mann mit dunklen Haaren als Beifahrer in einen blauen PKW mit Frankenthaler Kennzeichen einstieg. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Marnheim davon.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

