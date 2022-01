Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ramsen (ots)

In der Bahnhofstraße in Ramsen ereignete sich am Donnerstag, den 20.01.2022, gegen 11:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 81-jährige Mann überquerte fußläufig die Straße und hätte nach eigenen Angaben bereits den gegenüberliegenden Gehweg erreicht. Ein 53-Jähriger Autofahrer, welcher dort in Richtung Hauptstraße unterwegs war, erfasste den Fußgänger dann mit dem rechten Außenspiegel seines PKW. Dadurch stürzte der 81-Jährige und zog sich mehrere Rippenfrakturen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

