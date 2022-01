Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Geldbeutel entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Am 17.01.2022, gegen 11:15 Uhr, kam es in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt zu einem Diebstahl. Hierbei wurde einem Kunden der Geldbeutel, welcher sich in dessen Hosentasche befand, entwendet. Im Geldbeutel befanden sich EC-Karte, Bundespersonalausweis, Führerschein, Bargeld und weitere wichtige Dokumente.

Der Geldbeutel konnte einige Zeit später von einem Passanten in einem nahgelegenen Mülleimer aufgefunden werden, das Bargeld fehlte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell