POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Morschheim (ots)

Am 11.01.2022 kam es gegen 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Von-Gagern-Straße in Morschheim. Der bislang unbekannte Sattelzugführer stieß rückwärts in die Johannsgasse ein, um im Kreuzungsbereich wenden zu können. Hierbei kollidierte er mit einem Straßenschild, sowie einer Hecke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

