Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.01.2022, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW auf dem Parkplatz der dortigen Sparda-Bank. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken das Heck des anderen Fahrzeugs und verursachte hierdurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

