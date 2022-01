Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 10.01.2022 zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignete sich in der Siemensstraße in Eisenberg (Pfalz) eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug in o.g. Straße ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Straßenrand. Vermutlich beim Einparken touchierte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrer/die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

