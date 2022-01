Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche am Telefon

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.01.2022 kam es zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. In allen Fällen wurde von falschen Polizeibeamten über einen tödlichen Verkehrsunfall berichtet, welcher angeblich durch den Enkel/die Enkelin verursacht worden sei. Aufgrund von mehrfachem Nachfragen seitens der Angerufenen und vorhandener Skepsis wurden keine persönlichen Daten preisgegeben, es kam zu keinem Sachschaden. Die Polizei rät:

- Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

