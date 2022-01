Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kraftradfahrer

Dreisen (ots)

Am Montag, den 10.01.2022, gegen 15:43 Uhr, kam es auf der B47 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Strecke aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Weitersweiler und wollte an der Anschlussstelle Göllheim nach links auf die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen ihm entgegenkommenden, 32-jährigen Kraftradfahrer, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Während der 46-jährige infolge des Unfalls leicht verletzt wurde, verstarb der 32-jährige noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

