Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung durch Feuer

Kerzenheim (ots)

Am Abend des 08.01.2022 kam es in der Kirchgasse in Kerzenheim zu einer Sachbeschädigung an mehreren Mülltonnen. Durch die bislang unbekannten Täter wurden diese in Brand gesetzt, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rasch löschen.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9112700 oder per Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell