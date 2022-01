Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bischheim (ots)

Am Samstag, den 08.01.2022, kam es gegen 11:38 Uhr auf der L386 zwischen Rittersheim und Bischheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Durch das Herabfallen eines Tannenbaums von einem vorausfahrenden in Fahrtrichtung Bischheim fahrenden PKW-Gespanns mussten mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch es zu einem Auffahrunfall kam. In diesem Zusammenhang wurden eine 30-jährige Fahrzeugführerin, deren 8-jährige Beifahrerin sowie eine 26-jährige Fahrzeugführerin und deren 29 jähriger Beifahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren infolge der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L386 halbseitig gesperrt.

Insbesondere werden Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar hinter dem PKW-Gespann befanden, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

