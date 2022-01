Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Zweiradfahrer

Kerzenheim (ots)

Am 04.01.22, gegen 21:39 Uhr, ereignete sich auf der B 47, Gemarkung Kerzenheim, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Rollerfahrer. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 47 aus Fahrtrichtung Ebertsheim kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Roller den Beschleunigungsstreifen der B 47 von der L 449 kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Als der PKW-Fahrer den rechts neben ihm befindlichen Beschleunigungsstreifen passierte, fuhr der Rollerfahrer, welcher sich zu dieser Zeit am Ende des Beschleunigungsstreifens befand, auf die B 47 auf, ohne hierbei den bevorrechtigten, auf der rechten Fahrspur befindlichen PKW zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß. Der Roller wurde in Folge dessen von dem PKW erfasst. Der Rollerfahrer wurde von dem Roller geschleudert, kam einige Meter weiter zum Liegen und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

